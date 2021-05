India: covid, prolungata di una settimana la serrata totale a Nuova dehli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo allarme creato dall'impennata dei contagi da nuovo coronavirus in India ha spinto le autorità di Nuova Dehli a proluingare di una settimana il lockdown. Il capo del governo del Territorio della capitale, Arvind Kejriwal, ha infatti prolungato la misura fino al 10 maggio e "fino a nuovo ordine". Nelle ultime 24 ore a Dehli sono state registrate 375 vittime e oltre 27mila nuovi casi di contagio, con un tasso di positività al 32,69 per cento. Alto anche il numero di guariti, 25.288. Dehli, sottoposta a lockdown dal 20 aprile è giunta al nono giorno consecutivo con un numero quotidiano di morti superiore a 300. La situazione nel paese asiatico è finita sotto osservazione a livello globale con l'emergere della variante locale del virus e i numeri che sembrano descrivere una situazione complicata. In un paese con 1,3 miliardi di persone, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 401.993 nuovi contagi, per un totale di 19,1 milioni totali dall'inizio della pandemia. I morti nella sola giornata di venerdì hanno superato quota 3.500. Fa notizia infine l'incendio che ha colpito un ospedale per pazienti Covid nello stato occidentale del Guajarat, con la morte di almeno dodici persone. (Inn)