Roma: Fd'I, in protesta a San Vittorino per riapertura della strada chiusa dal 2019

- Un Primo maggio dedicato alla protesta, quello di Fratelli d'Italia, che questa mattina ha manifestato a San Vittorino, località del VI Municipio-Le Torri, per richiedere "la riapertura urgente a doppio senso dell'unica strada di accesso al quartiere. Una frana datata 31 dicembre 2019, quindi quasi un anno e mezzo fa - hanno poi spiegato in una nota congiunta il capogruppo di Fratelli d'Italia alla Regione Lazio Fabrizio Ghera, i consiglieri comunali De Priamo e Figliomeni, il dirigente della federazione romana Dario Antoniozzi e i consiglieri municipali del VI Municipio Franco, Villino e Fonti- blocca di fatto l'accesso a questo piccolo 'gioiello' medievale incastonato nel nostro territorio. Dopo numerosi 'appelli' al buon senso e innumerevoli interventi nelle sedi istituzionali, abbiamo deciso di manifestare per ribadire ancora una volta la totale assenza della giunta municipale e comunale, entrambe targate 5 Stelle, nei confronti di questo municipio. La competenza di questa arteria -aggiungono- è della Città Metropolitana, ma qui la Raggi non sa neanche in che provincia siamo. Tra l'altro, con il 'favore delle tenebre' il Movimento Cinque Stelle ha eliminato da anni l'ufficio anagrafico di San Vittorino, comodo per tutto il quadrante est del Municipio delle Torri. Visto il loro fallimento, chiediamo una cosa semplice: di ripristinarlo al più presto". A dare sostegno alla protesta di Fratelli d'Italia, anche numerosi cittadini del quartiere che hanno applaudito all'iniziativa. (Com)