Solidarietà: Raggi, nuova casa per donne e figli vittime di violenza nel Municipio XIII

- "Sempre al fianco delle donne, in ogni tappa del loro percorso. Abbiamo avviato una nuova struttura nel Municipio XIII: una Casa di Semiautonomia per donne vittime di violenza e i loro bambini". Lo ha scritto su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Si tratta di un appartamento che accoglierà presto donne in uscita da una situazione di violenza, che hanno necessità di essere ospitate per completare il proprio percorso verso l’autonomia. L’appartamento è un immobile confiscato alla criminalità organizzata, con stanze e letti per tre donne e i loro bambini, più spazi comuni come salotto e cucina. Lo abbiamo ristrutturato e ottimizzato per il servizio grazie ad un lavoro di sinergia con il Municipio XIII". (segue) (Com)