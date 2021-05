Senato: Maiorino (M5s), da lunedì in ristampa discorsi Merlin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente dopo un'assenza lunga quasi 30 anni, i discorsi della senatrice Merlin saranno di nuovo disponibili: da lunedì, infatti, andranno in ristampa". Lo rende noto in un comunicato la senatrice del Movimento cinque stelle, Alessandra Maiorino. "E' una notizia positiva, che arriva alla vigilia dell'inaugurazione in programma il prossimo 11 maggio del busto in bronzo dedicato alla senatrice Merlin - aggiunge -, che è stata la prima donna eletta al Senato. A questo proposito intendo rivolgere un ringraziamento alla presidente Casellati, che ha immediatamente accolto la mia richiesta e quella di tante associazioni, tra cui la Rete per la parità con la sua presidente Rosa Oliva De Concilis, da poco insignita dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella dell'onorificenza di Cavaliere di Gran Croce per il suo impegno a favore delle donne", conclude Maiorino.(Com)