Kirghizistan-Tagikistan: Lavrov a colloquio con le due controparti, bene accordo di cessate il fuoco

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha avuto una conversazione telefonica con i suoi omologhi di Kirghizistan e Tagikistan nel tentativo di trovare una soluzione al conflitto di confine tra le due ex repubbliche sovietiche. Lo ha reso noto oggi il ministero degli Esteri di Mosca in un comunicato. "(Lavrov) ha sottolineato che la Russia ha accolto con favore l'accordo per risolvere il conflitto esclusivamente con mezzi politico-diplomatici e ha espresso la speranza che il Kirghizistan e il Tagikistan onoreranno i loro impegni alla lettera", si legge nella dichiarazione, secondo cui nel corso dei colloqui Lavrov ha confermato che la Russia è pronta a contribuire al processo di risoluzione del conflitto in linea con i suoi principi di partenariato strategico e cooperazione con entrambi i Paesi. (segue) (Rum)