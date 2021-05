Primo maggio: al via Concertone a Roma, oltre 40 gli artisti in scaletta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' iniziato a Roma il Concertone del Primo maggio, evento, come di consueto, promosso da Cgil Cisl e Uil e organizzato da iCompany che quest'anno ha come slogan "L’Italia si cura con il lavoro" e che non si svolge da piazza San Giovanni, ma dalla Cavea dell'Auditorium Parco della musica di Roma. Il meteo nella Capitale non sorride alla kermesse musicale e la maratona per il secondo anno si tiene senza pubblico, nel rispetto delle norme per il contenimento della pandemia di Covid-19. La conduzione di questa edizione vede la riconferma di Ambra Angiolini, accompagnata da Stefano Fresi e dal comico Lillo. Nell'arco di oltre sei ore si esibiranno dal palco più di 40 artisti, tra cui: Fedez; Francesca Michielin; Colapesce e Dimartino; Madame; LP; Balthazar; Bugo; Gaia Gozzi; Max Gazzè con la Magical Mystery Band; Extraliscio; Fast Animals and Slow Kids con Willie Peyote; Michele Bravi; La rappresentante di lista; Motta; Piero Pelù; Ghemon; Gianna Nannini e Claudio Capéo; The Zen Circus; Margherita Vicario con l’Orchestra multietnica di Arezzo; Alex Britti e Flavio Boltro; Edoardo Bennato; Après la Classe & Sud Sound System; Chadia Rodriguez ft Federica Carta; Coma_cose; Enrico Ruggeri; Fabrizio Moro con Vinicio Marchioni e Giacomo Ferrara; Fasma; Folcast; Francesco Renga; Ginevra; Gio Evan; Il tre; L’orchestraccia; Mara Sattei; Modena City Ramblers; Nayt; Noel Gallagher; Noemi; Tre Allegri Ragazzi Morti; Vasco Brondi; Wrongonyou.(Rin)