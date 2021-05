Francia: proteste dei gilet gialli a Parigi, polizia disperde manifestanti con gas lacrimogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti di polizia di Parigi hanno fatto ricorso a gas lacrimogeni per disperdere i sostenitori del movimento dei gilet gialli scesi in piazza oggi nella capitale francese in occasione della ricorrenza del primo maggio. Lo riferiscono fonti di stampa locali, secondo cui la polizia ha usato gas lacrimogeni e ha iniziato a respingere i manifestanti dopo che avevano iniziato a lanciare bottiglie, petardi e fuochi d'artificio. Anche gli attivisti del blocco nero di estrema sinistra si sono uniti ai manifestanti del primo maggio. (Frp)