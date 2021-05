Regno Unito: proteste "Kill the Bill", centinaia di persone in piazza a Londra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centinaia di persone sono scese in piazza oggi a Londra per portare avanti la protesta ribattezzata "Kill the Bill" ("uccidi la legge") contro la legge che estende i poteri della polizia. Lo riferisce l'emittente "Sky News", secondo cui diverse i manifestanti si sono riuniti sabato pomeriggio a Trafalgar Square, a Londra, per esprimere il loro disaccordo con il disegno di legge che a loro dire permetterebbe un nuovo estensivo controllo su quali proteste sarebbero ammissibili e quali no dato proprio nelle mani degli agenti. Altre proteste si registrano in oltre 20 città del Regno Unito. (Rel)