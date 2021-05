Francia: violente proteste a Lione, cinque arresti e 27 agenti di polizia feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Violenti scontri tra polizia e manifestanti sono scoppiati oggi a Lione dove migliaia di persone sono scese in piazza per celebrare il primo maggio. Secondo quanto riferito dalla polizia di Lione su Twitter, le violenze sono scoppiate dopo che un gruppo di 200 manifestanti alla testa di una folla in marcia ha iniziato a distruggere vetrine e proprietà pubbliche. Almeno cinque persone sono state arrestate e 27 agenti sono rimasti feriti. "Il prefetto condanna fermamente la violenza contro chi ci protegge", ha twittato la polizia, precisando che gli agenti hanno disperso i facinorosi e la manifestazione ha ripreso il suo corso. (Frp)