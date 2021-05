Roma: Rampelli (Fd'I), provvisorio o meno cemento su ciclabile lungotevere deve essere tolto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo aspettato due giorni per capire bene cosa stesse accadendo perché sembrava impossibile che nel cuore di Roma si potessero fare interventi così distruttivi della sua dignità e delicatezza. Invece è tutto maledettamente vero". È quanto ha dichiarato in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli sulla vicenda della pista ciclabile sul Lungotevere a Roma. "Primo: che la ciclabile ci fosse anche prima sui sanpietrini è vero, ma non c'era l'asfalto, è questo che fa la differenza. E poi che senso ha bitumare chilometri di percorso storico sulla banchina del lungotevere senza bonificate argini e bastioni che fanno letteralmente schifo. Secondo: in alcuni tratti i sanpietrini sono stati rimossi. Perché? E dove sono andati a finire? Terzo: la Sovrintendenza ha dato il nulla osta?" (segue) (Com)