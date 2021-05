Roma: Rampelli (Fd'I), provvisorio o meno cemento su ciclabile lungotevere deve essere tolto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fare piste ciclopedonali è giusto -dice anche Rampelli-, in special modi nei parchi. Da ciclista dico che con pochi soldi si potrebbero unire parchi meravigliosi senza far mai incontrare un'auto, senza oltraggiare monumenti storici, senza creare ingorghi sulla viabilità primaria. Quindi adesso quella roba inguardabile deve sparire. In ogni caso, faremo un'interrogazione al ministro Franceschini nella speranza che voglia ricordarsi che il lungotevere nel tratto del centro storico di Roma è tra le più incantevoli bellezze del mondo e tra i beni più vincolati d'Italia". (Com)