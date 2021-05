Kosovo: ex premier Hoti risponde a Kurti, nessuna mancanza di documenti su dialogo (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro kosovaro Albin Kurti ha fatto sapere che l'11 maggio non parteciperà ad un incontro ospitato dall'Unione europea per discutere sul dialogo tra Pristina e Belgrado. Secondo quanto riferito nei giorni scorsi dall'emittente balcanica "N1", il premier kosovaro ha invece confermato la sua presenza qualche giorno dopo ad un summit con tutti i leader dei Paesi dei Balcani occidentali. Secondo il premier di Pristina, nel dialogo con Belgrado non è importante la rapidità ma una preparazione adeguata sulle basi della discussione. Kurti, scrive il quotidiano "Koha", ha dichiarato inoltre la sua contrarierà ai progetti come quelli circolati nel presunto "non paper" che rischiano di portare a pericolosi scambi di territori o a una situazione simile a quella della Bosnia Erzegovina in Kosovo. Kurti ha iniziato oggi una visita in Belgio dove ha incontrato il premier Alexander de Croo, prima degli incontri in programma con i rappresentanti dell'Ue. (segue) (Alt)