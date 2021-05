Serbia: commissario Ue Varhelyi il 3 maggio a Belgrado (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il terzo tema è stato l'allineamento in politica estera. "Ho spiegato alcune difficoltà anche connesse con la questione del Kosovo, ma ci siamo impegnati ad aumentare il livello di allineamento. Ci saranno ovviamente delle eccezioni a causa della nostra posizione", ha detto il capo dello Stato serbo. "Dopo questa visita posso dire alla popolazione serba che c'è una nuova Serbia, che guarda al cento per cento in modo diverso rispetto al passato, che guarda al ritorno della nostra gente ma anche ai collegamenti infrastrutturali con altri Paesi. Questo significherà molto non solo per i passeggeri ma anche per le merci. Nel mio mandato questo sarà uno dei compiti principali", ha concluso Vucic. Il capo dello Stato ha poi detto che Belgrado si aspetta un'accelerazione del processo di integrazione europea. "Crediamo che ci sarà l'apertura di nuovi capitoli. Credo che faremo dei progressi tangibili e avremo ottimi risultati", ha detto Vucic. (Seb)