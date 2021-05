Iran: firmatari Jcpoa tengono una riunione con la delegazione Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I firmatari del Piano d'azione globale congiunto (Jcpoa) hanno tenuto una riunione informale con la delegazione degli Stati Uniti a Vienna, senza la partecipazione dell'Iran. Nel corso della riunione hanno discusso le questioni relative al pieno ripristino dell'accordo nucleare iraniano del 2015. Lo ha reso noto il rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov. "I partecipanti al Jcpoa hanno tenuto oggi consultazioni informali con la delegazione statunitense ai colloqui di Vienna sul pieno ripristino dell'accordo nucleare (senza l'Iran che non è ancora pronto a incontrare i diplomatici statunitensi)", ha detto Ulyanov, che guida la delegazione russa a Vienna sul Jcpoa su Twitter. Il terzo ciclo di negoziati sull'accordo nucleare a Vienna è iniziato martedì scorso con una riunione ufficiale del Jcpoa a livello di direttori politici. Secondo l'inviato russo, i partecipanti hanno deciso di compiere uno sforzo per raggiungere un accordo per ripristinare l'accordo nucleare iraniano entro la fine di maggio. (Res)