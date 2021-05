Primo maggio: Pedica (Cdem), solo con lavoro c'è vera rinascita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno il primo maggio deve essere un giorno di riflessione sul lavoro che non c'è. Ma bisogna pensare soprattutto a chi il lavoro l'ha perso a causa della pandemia". È quanto dichiara in una nota Stefano Pedica, presidente di Cantiere democratico (Cdem). "Il mondo del lavoro, dopo un anno di emergenza sanitaria, sta vivendo un momento durissimo - sottolinea Pedica - e il pensiero va a tutti coloro che hanno visto svanire nel nulla i sacrifici di una vita. Ma non possiamo pensare di risolvere i problemi solo con gli ammortizzatori sociali e con i bonus. Solo con il lavoro si crea la vera rinascita", conclude.(Com)