Bielorussia: Tikhanovskaja a “Nova”, la nostra battaglia per la democrazia non è finita

- Il sostegno umano dell’Italia, la voglia di proseguire la battaglia per la democrazia ma senza paragoni con l’oppositore russo, Aleksej Navalnyj. Svetlana Tikhanovskaja, l’esponente di spicco dell’opposizione bielorussa, ha parlato di diversi temi nell’intervista rilasciata oggi ad “Agenzia Nova” mentre si trova in Italia per una serie di incontri istituzionali. Tikhanovskaja è stata audita dalla commissione affari esteri della Camera dei deputati e ha incontrato alcuni rappresentanti politici e istituzionali italiani, fra cui il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, e il sottosegretario agli Affari europei, Enzo Amendola. “Abbiamo apprezzato molto il sostegno delle autorità italiane per i cittadini bielorussi che stanno combattendo per la democrazia, per la libertà e per lo stato di diritto. Ho ricevuto un grande appoggio diretto dai politici italiani”, ha detto Tikhanovskaja. “Durante gli incontri abbiamo parlato di Bielorussia, della nostra strategia per arrivare a elezioni attraverso dei negoziati e le autorità italiane ci hanno assicurato che sosterranno tutte le nostre iniziative a favore della democrazia e che appoggeranno tutte le misure che verranno prese a livello di Unione europea”, ha detto l’esponente dell’opposizione bielorussa che poi ha ricordato lo storico legame che unisce i due Paesi: “Forse fra Bielorussia e Italia non c’è una grande relazione a livello politico, ma sicuramente c’è un rapporto molto forte a livello umano: noi ricordiamo la vostra solidarietà di 35 anni fa quando ci fu il disastro di Chernobyl e ora vediamo lo stesso appoggio nella nostra battaglia per i diritti civili. Gli italiani sanno costruire grande solidarietà non solo a livello politico, ma anche a livello umano”. (segue) (Les)