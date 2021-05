Bielorussia: Tikhanovskaja a “Nova”, la nostra battaglia per la democrazia non è finita (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tikhanovskaja ha poi illustrato come procede la situazione al momento in Bielorussia, soprattutto perché, dopo il grande scalpore suscitato a livello internazionale dalle proteste iniziate lo scorso agosto, ora l’attenzione sta scemando. “Non ci sono più i riflettori accesi sulla Bielorussia. I cittadini però vogliono tornare a partecipare alle dimostrazioni di dissenso, vogliono continuare combattere per la loro libertà. Tuttavia, bisogna anche pensare a quanto è costato tutto questo: in ogni protesta abbiamo visto come la vita e la libertà di mille, due o tre mila persone è stata messa in pericolo. È importante che i mass media mostrino queste immagini. È doloroso ma quelle persone che rischiano per la loro vita e libertà sono la nostra gente, ed è cruciale che il mondo lo sappia”, ha detto l’esponente politica bielorussa. “Le nostre proteste continueranno, non intendiamo arrenderci, dobbiamo essere creativi e usare dell’inventiva per garantire la nostra sicurezza e fare in modo che questo movimento non si fermi”, ha aggiunto Tikhanovskaja, spiegando che non c’è alcune intenzione di porre fine a questa battaglia. (segue) (Les)