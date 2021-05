Bielorussia: Tikhanovskaja a “Nova”, la nostra battaglia per la democrazia non è finita (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Resta singolare, tuttavia, il fatto che Tikhanovskaja abbia affermato che, in caso di elezioni eque e democratiche, non intende candidarsi. “Posso capire che possa sembrare strano che una persona che sta combattendo per ottenere elezioni eque e giuste non abbia ambizioni politiche, ma è così. Questo accade in quei Paesi dove non viene rispettato lo stato di diritto, dove le violenze e le torture aumentano ogni giorno. Io combatto per i prigionieri politici. Io combatto per fare in modo che siano i cittadini bielorussi a decidere chi deve governare il Paese. In questo momento nel nostro Paese non ci sono leader politici influenti, non c’è competizione elettorale. Io voglio che il mio Paese sia libero ed è ciò per cui sto combattendo”, ha detto l’oppositrice bielorussa che si dice, peraltro, molto scettica sul referendum costituzionale annunciato da Aleksandr Lukashenko. “In Bielorussia abbiamo una Costituzione, ma non viene rispettata. Si possono anche indire centinaia di referendum, apportare centinaia di emendamenti alla Costituzione ma se poi non si intende rispettarli tutte queste misure non hanno alcun senso. Abbiamo bisogno di emendamenti costituzionali? Sì, ma è necessario apportarli dopo la fine della crisi politica. Tenere delle elezioni eque e subito dopo votare per dei cambiamenti costituzionali. Questo avrebbe senso”, ha detto Tikhanovskaja. (segue) (Les)