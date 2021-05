Bielorussia: Tikhanovskaja a “Nova”, la nostra battaglia per la democrazia non è finita (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prima di recarsi in Italia, l’esponente dell’opposizione bielorussa è stata a Vienna e, in questo contesto, le autorità austriache si sono offerte di ospitare e mediare un dialogo fra Lukashenko e l’opposizione. Quest’opzione, per Tikhanovskaja, è decisamente percorribile. “In un contesto in cui abbiamo un regime che non vuole né perdere potere, né ascoltare i suoi cittadini, siamo aperti a tutte le opportunità che ci saranno per superare pacificamente questa crisi. Vogliamo essere costruttivi nella nostra attività, non vogliamo che ci siano altri arresti. Su questo fronte dobbiamo esercitare più pressione sul regime per fare in modo che diventi più collaborativo, questo è quello che stiamo facendo ora. È tutte le proposte che provengano da un Paese, da un’organizzazione, da un gruppo di attori interessati a favorire questo sviluppo è sicuramente positiva e da cogliere”, ha detto l’esponente politica bielorussa. Con Tikhanovskaja “Agenzia Nova” ha parlato anche del colpo di stato denunciato nelle ultime settimane da Lukashenko, un fatto molto singolare e dai contorni poco chiari. “Per 26 anni abbiamo visto i film creati dalla propaganda, vere e proprie fake news utilizzate per screditare le persone. Il regime ha puntato il dito contro la Polonia, l’Ucraina e gli Stati Uniti addirittura dicendo che avrebbero voluto invadere la Bielorussia e inventando tante strane storie. Ma tutto ciò rientra in una strategia volta a spaventare le persone”, ha detto l’esponente bielorussa che ha poi ricordato un altro episodio di questo tipo: “Prima delle elezioni presidenziali dello scorso agosto Lukashenko ha incolpato la Russia di voler interferire nel voto, ma poi la sua opinione è cambiata secondo come gli è convenuto”. (segue) (Les)