Bielorussia: Tikhanovskaja a “Nova”, la nostra battaglia per la democrazia non è finita (5)

- Parlando di Russia, Tikhanovskaja riprende un concetto espresso nei giorni scorsi durante la sua audizione alla Camera dei deputati. “Prima di tutto, abbiamo bisogno di un dialogo fra il regime e la società civile. Questo è quello che chiediamo, e i rappresentanti dei Paesi vicini – come Russia e Ucraina – possono essere coinvolti in questo dialogo. In merito al dialogo con Mosca, vorremmo semplicemente spiegare la nostra posizione e spiegare che una Bielorussia democratica non sarebbe una minaccia per la Russia”, ha detto l’esponente dell’opposizione bielorussa, ponendo tuttavia dei chiari paletti. “Vogliamo che il nostro rapporto con la Russia prosegua e magari diventi anche più stretto, ma non a scapito della nostra sovranità. Noi siamo uno Stato indipendente: possiamo anche restare parte dell’Unione statale (attualmente in essere fra Russia e Bielorussia) – ci sono tante forme di associazione –, ma ciò non deve minare la nostra indipendenza e sovranità. Non è una questione in discussione. Ciò di cui parliamo, invece, è della libertà delle persone di decidere se vogliono mantenere una stretta relazione con la Russia. Spetta ai cittadini decidere e non a una sola persona”, ha detto Tikhanovskaja. (segue) (Les)