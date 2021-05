Bielorussia: Tikhanovskaja a “Nova”, la nostra battaglia per la democrazia non è finita (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In conclusione dell’intervista, Tikhanovskaja ci tiene a precisare come ci siano delle chiare differenze fra le proteste in corso in Bielorussi e quelle nella vicina Federazione Russa. “Non ho mai avuto modo di parlare con Aleksej Navalnyj, ma le situazioni in Russia e Bielorussia sono completamente diverse e non dobbiamo assimilarle o confonderle. Per esempio, noi in Bielorussia non siamo l’opposizione, noi siamo la maggioranza”, spiega la rappresentante politica. “Noi non stiamo combattendo contro la Russia o contro chi c’è oggi al Cremlino. Quella è la loro protesta, la loro battaglia. Noi siamo contro le interferenze nelle questioni politiche di altri Paesi e chiediamo anche agli altri Paesi di fare lo stesso. Ma quando si vedono persone che vengono torturate, rapite, maltrattate in prigione, allora sì che bisogna intervenire. Non è una questione politica, ma di diritti civili e dignità umana. Allo stato di diritto, alla libertà, a questi aspetti bisogna prestare attenzione”, ha aggiunto. “Per quanto riguarda l’opposizione russa, non sono neanche sicura di poterla chiamare opposizione: in Russia ci sono tanti partiti, in Bielorussia no perché abbiamo un contesto completamente diverso”, ha concluso Tikhanovskaja. (Les)