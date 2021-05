© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ritorno alla normalità di tutte le attività "è il migliore augurio nella ricorrenza della Festa del lavoro. L'Italia ha urgente necessità di crescita economica ed occupazionale". Lo dichiara in una nota il presidente nazionale della Fapi (Federazione autonoma piccole imprese), Gino Sciotto, in occasione della festa del Primo maggio. (Com)