Kirghizistan-Tagikistan: scontri al confine, le due parti concordano cessate il fuoco

- Il Kirghizistan e il Tagikistan hanno concordato un cessate il fuoco completo al confine. Lo ha annunciato oggi il presidente del Comitato statale per la sicurezza nazionale del Kirghizistan, Kamchybek Tashiev. "Le nostre nazioni stanno attraversando tempi difficili. È stata una tragedia per entrambi i Paesi. È stato difficile per noi portare a termine il lavoro ma, tuttavia, su istruzioni dei capi dei nostri Stati, abbiamo deciso di smettere completamente di sparare e di ritirare tutte le unità militari nei loro luoghi di dispiegamento permanente", ha detto Tashiev citato dall'agenzia "Sputnik" al termine dei colloqui con la sua controparte tagika Saimumin Yatimov. Le parti hanno adottato un protocollo negli "interessi dei due Paesi", ha aggiunto il funzionario. Le tensioni tra i due Paesi dell'Asia centrale, scoppiate giovedì apparentemente per rivendicazioni territoriali, hanno portato alla morte di decine di persone e oltre 150 feriti. Dietro le violenze vi sarebbe una disputa sulla distribuzione delle risorse idriche circostanti e, in particolare, sulla sovranità dell’area in cui è situato l’impianto di Golovnoy. (Res)