Lavoro: Carfagna, si valuti abbattimento tasse e contributi per chi assume donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra qualche mese, con l’inizio concreto degli interventi del Pnrr, inizieremo a beneficiare anche degli effetti positivi in termini di occupazione. È cruciale che la ripresa sia accompagnata dalla creazione di nuovi posti di lavoro, per recuperare subito quelli persi durante l’ultimo anno ed espandere la base occupazionale del Paese. Da ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ma prima ancora da donna, sono consapevole dell’esistenza di una emergenza nell’emergenza: il lavoro delle donne, soprattutto nel Mezzogiorno". Lo dichiara in una nota in occasione del Primo maggio, Mara Carfagna, ministra per il Sud e la Coesione territoriale. "Per questo credo che sia cruciale immaginare una misura straordinaria per un tempo straordinario: l’abbattimento totale di tasse e contributi previdenziali per i nuovi contratti di lavoro sottoscritti da lavoratrici, da concedere a tutte le aziende che assumono anche solo una donna in più rispetto all’anno precedente. Si può fare in tutta Italia o si può provare a farlo in via sperimentale solo al Sud, nel rispetto della normativa europea. Ogni donna al lavoro in più - conclude la ministra - può fare la differenza, per l’azienda in cui lavorerà e per la società italiana".(Com)