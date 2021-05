Ucraina: firmato contratto per consegna di altre 10 milioni di dosi di vaccino Pfizer entro quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo dell'Ucraina ha firmato un contratto per ulteriori 10 milioni di dosi di vaccino Pfizer che dovrebbero essere consegnate entro quest'anno. Lo ha annunciato oggi il ministro della Salute, Maxym Stepanov. "Dopo lunghe e difficili trattative con Pfizer, abbiamo raggiunto un accordo sulla spedizione di ulteriori 10 milioni di dosi. Abbiamo firmato il contratto dall'oggi al domani. In totale, riceveremo 20 milioni (per l'esattezza, 20,115 milioni) di dosi del vaccino Pfizer durante questo anno solare", ha scritto Stepanov su Facebook. Secondo il ministro, i negoziati con il produttore di vaccini statunitense sono iniziati lo scorso agosto e hanno finalmente mostrato progressi dopo che il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha tenuto colloqui personali con l'amministratore delegato dell'azienda, Albert Bourla. Zelenskyy ha firmato l'accordo per 10 milioni di dosi di Pfizer, con le prime consegne che dovrebbero iniziare nelle prossime settimane. L'Ucraina riceverà le spedizioni delle prime 500 mila dosi a maggio-giugno, altre 4,5 milioni di dosi a luglio-settembre e le restanti 15 milioni di dosi nel quarto trimestre di quest'anno. Stepanov ha ribadito che il governo prevede di immunizzare il 70 per cento della popolazione entro la fine dell'anno. Un primo aereo con a bordo un lotto di 117 mila dosi di Pfizer è arrivato in Ucraina lo scorso 16 aprile nell'ambito del meccanismo multilaterale Covax. (Rum)