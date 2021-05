Primo maggio: Crippa (M5s), rafforzare diritti lavoro e istituire salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo favorire, anche grazie al Pnrr, l'ingresso al lavoro di giovani e donne e capire che un salario minimo è indispensabile per l'Italia, ora più che mai. È fondamentale - prosegue - sancire definitivamente che qualsiasi contratto collettivo deve avere un salario minimo orario non inferiore a 9 euro lordi. Una misura essenziale per tutelare tutti quei lavoratori dipendenti che già oggi purtroppo percepiscono un salario inferiore ai minimi contrattuali (al 2019 l'11,7 per cento dei lavoratori dipendenti, sopra la media europea del 9,6 per cento). Si tratta di circa 2 milioni e 130 mila lavoratori (senza contare le 'finte' partite Iva) che oggi non hanno alcun tipo di tutela. Ricordiamo che ad oggi ben 21 Stati su 27 dell'Unione europea hanno un salario minimo. È prioritario quindi lavorare tutti insieme con ancora più convinzione al fine di eliminare tutte le storture - aggiunge - mantenendo e rafforzando i diritti sul lavoro per cui hanno lottato i nostri nonni, spesso anche a costo della propria vita. Evitando di creare distinzioni tra autonomi e dipendenti mettendo in campo quelle misure di tutela occupazionale e di welfare familiare per tutte le categorie. Anche grazie al Movimento cinque stelle, in questi mesi per i lavoratori autonomi sono state varate importanti misure, penso all'Iscro e al Fondo per l'anno bianco contributivo, e ora bisogna accelerare affinché si arrivi presto ad una riforma degli ammortizzatori sociali che includa per la prima volta anche loro. Il nostro impegno per i lavoratori e per i loro diritti è stato, è e sarà sempre massimo. Buon Primo Maggio a tutte e a tutti", conclude. (Rin)