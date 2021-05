Covid: assessore Lazio, campagna vaccinale è modello maratona, ieri 43 mila somministrazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La campagna vaccinale del Lazio "è un modello ‘maratona’: ieri record di somministrazioni con oltre 43 mila vaccini in un solo giorno e la complessa macchina vaccinale non si è fermata nemmeno oggi primo maggio". Lo afferma l'assessore alla Sanità e integrazione sociosanitaria del Lazio Alessio D'Amato sul portale salute Lazio che oggi ha visitato il centro vaccinale della Nuvola all'euro e gli operatori del call center "per ringraziarli del grande lavoro che stanno svolgendo per il contrasto della pandemia", ha aggiunto D'Amato. (Com)