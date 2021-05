Svezia-Russia: divieto d'ingresso a funzionari Ue, convocato ambasciatore russo a Stoccolma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Svezia ha convocato l'ambasciatore russo a Stoccolma in segno di protesta contro la decisione di Mosca di vietare l'ingresso a otto funzionari dell'Unione europea. Lo ha reso noto in una dichiarazione il il portavoce del ministero, Mats Samuelsson. "A differenza delle sanzioni dell'Ue, le sanzioni della Russia sono arbitrarie, legalmente poco chiare e sono dettate da ragioni politiche", ha affermato il portavoce. Tra le personalità oggetto del provvedimento, oltre al presidente del Parlamento europeo David Sassoli, c'è anche il capo del laboratorio di sicurezza chimica e nucleare dell'Istituto svedese di ricerca sulla difesa, Asa Scott. Gli altri nomi della lista sono il presidente del Consiglio nazionale dei media elettronici della Lettonia, Ivars Abolins; il direttore del Centro linguistico statale della Lettonia, Maris Baltins; il membro della delegazione francese nell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Jacques Maire; il capo dell'ufficio del procuratore di Berlino; Jorg Raupach; il capo del Dipartimento linguistico dell'Estonia, Ilmar Tomusk; il vicepresidente per i valori e la trasparenza presso la Commissione europea, Vera Jourova. (Sts)