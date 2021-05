Turchia: polizia disperde manifestanti a Istanbul, più di 200 arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia turca in tenuta antisommossa è intervenuta oggi per disperdere i manifestanti scesi in piazza a Istanbul per la festività del primo maggio. Secondo quanto riferito in una nota dalla sezione di Istanbul dell'Associazione degli avvocati contemporanei (Chd), circa 230 persone sono state arrestate dopo che la polizia ha limitato l'accesso in piazza Taksim - dove tradizionalmente si radunano sindacati e partiti politici dell'opposizione - scontrandosi con i manifestanti che cercavano di raggiungere la zona dalle strade vicine. Giovedì scorso, denuncia l'associazione che si batte per il rispetto dei diritti degli oppositori del presidente Recep Tayyip Erdogan, il ministero dell'Interno ha ordinato alla polizia di impedire qualsiasi registrazione video o audio degli agenti in servizio, affermando che le registrazioni costituiscono un un reato ai sensi della legge sui doveri e le responsabilità della polizia. La mossa è stata condannata dalle organizzazioni per i diritti umani secondo cui il provvedimento rischia di consentire l'impunità della polizia per l'uso della forza non necessaria. (Tua)