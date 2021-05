Lavoro: Mattarella, può crescere solo nella dignità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro è “crescita di dignità e può crescere solo nella dignità”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per la Festa del lavoro, al Quirinale. “Un campo, questo, in cui non sono tollerabili sfruttamento e violenza nei confronti dei lavoratori immigrati, che contribuiscono al benessere della nostra comunità e non si può consentire che vivano in condizioni non compatibili con la dignità delle persone”, ha aggiunto.(Rin)