Primo maggio: Conte, offrire a giovani riscatto gratuito laurea

- Il tasso di disoccupazione giovanile al 31,6 per cento "è tra i più alti in Europa". Lo sottolinea su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avanzando alcune proposte in occasione del Primo maggio. "E' un atto di giustizia che siano loro a riscuotere il maggior dividendo nella prossima fase di crescita e ripresa del Paese. Offriamo loro il riscatto gratuito degli anni di laurea in modo da rendere più conveniente la formazione superiore e l’arricchimento culturale senza compromettere la sostenibilità del nostro sistema pensionistico", propone Conte. (Rin)