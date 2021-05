Lavoro: Mattarella, pandemia ha accentuato diseguaglianze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La pandemia ha colpito “duramente in tanti settori dell’economia. Alcuni ne hanno risentito meno di altri. Lavoratori autonomi e i dipendenti con contratti temporanei, i comparti del commercio, del turismo, della ristorazione, fieristico, della cultura, dei trasporti, sono stati fra i più coinvolti”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, alla cerimonia per la Festa del lavoro, al Quirinale. “Antiche diseguaglianze sono state accentuate, nuovi squilibri si sono sovrapposti ai vecchi: questo sarà uno dei lasciti più amari della crisi che dobbiamo superare, per evitare che incrostazioni e rendite tolgano energie allo sviluppo”.(Rin)