Primo maggio: Conte, per donne sgravio contributivo al 100 per cento dopo gravidanza

- Il tasso di partecipazione femminile al lavoro, in Italia, "è tra i più bassi d’Europa. Le donne che rientrano al lavoro dopo una gravidanza potrebbero beneficiare di uno sgravio contributivo al 100 per cento". Lo propone l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook in occasione del Primo maggio. "Sarebbe - spiega - una misura che contrasta l’odiosa discriminazione di genere, che ancora resiste nella fase delle assunzioni, e che potrebbe contribuire a risollevare la curva demografica". (Rin)