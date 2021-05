Covid: feste in locale e in cinque appartamenti a Milano, Polizia multa 54 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Polizia di Stato di Milano nella notte tra venerdì e sabato ha identificato e multato 54 persone per una festa in un locale e altre cinque in altrettanti appartamenti privati contestando la violazione della normativa anti Covid-19. Il primo intervento risale all’1.34 quando la centrale operativa della Questura ha inviato una volante in viale Montegrappa per una segnalazione di musica e voci alti provenire da un’abitazione. Una volta sul posto gli agenti hanno verificato che in realtà non c’era nessuna situazione anomala in corso. Tuttavia, a pochi civici di distanza, hanno notato la presenza di decine di persone nei pressi del locale Hub Milano. Alla vista dei poliziotti i clienti si sono allontanati prima che potessero essere identificati e quindi è stato multato solo il gestore. Nel corso della nottata le volanti dell’ufficio Prevenzione generale e dei commissariati di zona sono intervenute per altri cinque episodi di feste in abitazione: alle 2.03 in via Dezza 8 persone, alle 2.16 in via Giovio 15 persone, alle 2.21 in via Pergolesi 12 persone, alle 2.53 in via Bramante 11 persone e infine alle 4.18 in via Stromboli 7 persone. Tutti i 53 partecipanti sono stati identificati e sanzionati. (Rem)