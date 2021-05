Vaccini: arrivato in India primo lotto di Sputnik V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo lotto del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19 è stato consegnato nella città indiana di Hyderabad, dove ha sede la società farmaceutica Dr.Reddy's Laboratories. Lo riferisce l'agenzia di stampa russa "Sputnik". All'inizio di aprile L'autorità generale del farmaco (Dcgi) dell'India ha autorizzato i laboratori della società farmaceutica a importare il vaccino russo in India per uso di emergenza. L'India diventa così il 60mo Pese ad autorizzare l'uso del vaccino Sputnik V. Si tratta del terzo vaccino registrato in India insieme alla variante prodotta localmente del vaccino AstraZeneca marchiato Covieshield e al locale Covaxin. Nel settembre 2020 Dr.Reddy's Laboratories ha firmato un accordo con il Fondo russo per gli investimenti diretti (Rdif), che promuove lo Sputnik V, per condurre test clinici del vaccino in India. Il Rdif ha stipulato contratti con altri cinque produttori indiani - Hetero Biopharma, Gland Pharma, Stelis Biopharma, Virchow Biotech e Panacea Biotec - per la produzione del vaccino. (Rum)