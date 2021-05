Covid: Mattarella, completa libertà si riconquista con paziente sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Davanti all’emergenza sanitaria “dovremo usare paziente sapienza per riconquistare la completa libertà di comportamenti in piena sicurezza”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo intervento alla cerimonia per la Festa del lavoro. “Incognite che comportino il rischio di ulteriori prezzi da pagare con la vita delle persone non sono ammissibili – ha sottolineato -. Già troppo alto è il sacrificio di vite umane che la pandemia ha provocato”.(Rin)