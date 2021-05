© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per contribuire alla natalità "dobbiamo investire sugli asili nido, sull’housing sociale riservato alle giovani coppie, e rendere ancora più consistente l’assegno unico per le famiglie numerose, che abbiamo già varato". Lo propone l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un post su Facebook in occasione del Primo maggio. (Rin)