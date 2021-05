Roma: Raggi, sbloccati concorsi per selezione di 1.512 figure, a giugno prova scritta digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Stanno per partire i concorsi banditi da Roma Capitale per la selezione di 1.512 figure professionali, che a causa delle norme di contenimento della pandemia rischiavano di avere tempi lunghissimi. Grazie alla collaborazione con il ministro Renato Brunetta, siamo arrivati a sbloccare e a velocizzare le selezioni". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma Virginia Raggi. "A giugno ci sarà un’unica prova scritta digitale per il personale non dirigente, mentre per quanto riguarda i dirigenti resta tutto come prima - spiega -. Abbiamo pianificato circa 35 giorni di esami, suddivisi in due sessioni giornaliere, che permetteranno di concludere il concorso entro la fine di luglio. Con le nuove procedure completamente informatizzate saremo in grado di conoscere immediatamente i risultati - aggiunge la sindaca -. Il futuro di Roma passa anche per una gestione efficiente dei fondi del Recovery plan, dove l’amministrazione capitolina sarà chiamata a ricoprire un ruolo centrale. Questa è la sfida più grande che dovremo vincere nei prossimi mesi e perciò abbiamo bisogno anche delle donne e degli uomini che supereranno i concorsi che stanno per cominciare. In bocca al lupo a tutti i partecipanti", conclude Raggi. (Rer)