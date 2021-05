Primo maggio: Conte, rafforzare posizione di chi ha pochi diritti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Occorre "non solo contrastare la disoccupazione, attraverso gli investimenti del Pnrr, ma dobbiamo anche rafforzare la posizione di tutti i coloro che espletano prestazioni lavorative, ma vantano pochi diritti: penso ai riders, ma anche al precariato nell’ambito delle professioni intellettuali (avvocati, ingegneri, giornalisti etc.)". Lo scrive su Facebook l'ex presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, avanzando alcune proposte per il lavoro in occasione del Primo maggio. (Rin)