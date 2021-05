Imprese: Mattarella, devono scommettere su nuove tecnologie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella guarda al futuro del mondo del lavoro. “Protezione sociale, ristoro e sostegno per i mancati redditi, hanno perseguito un equilibrio molto importante in questi mesi. E che può consentire di progettare il domani partendo da una base salda”, ha sottolineato nel suo intervento alla cerimonia per il primo maggio al Quirinale. Un percorso, ha precisato, al quale “non sono certamente estranee le imprese. Anche a loro è chiesto di investire, di cambiare ciò che è divenuto obsoleto nella propria struttura, di scommettere sulle nuove tecnologie, sull’efficienza dei processi produttivi, sulla qualità dei prodotti e dei servizi, di superare consumate pigrizie puntando coraggiosamente sul valore delle persone”.(Rin)