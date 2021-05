Covid: impennata casi in India, per Fauci necessarie "alcune settimane" di chiusura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una "immediata" serrata totale per "alcune settimane" potrebbe mettere fine al ciclo di trasmissione del nuovo coronavirus in India, paese che ha superato ieri la cifra record di 400 mila contagi giornalieri. Lo ha detto Anthony Fauci, consigliere medico della presidenza degli Usa, in un'intervista concessa al quotidiano "The Indian Express". "A nessuno piace mettere il paese in quarantena, ed è un problema quando lo fai per sei mesi. Ma se lo fai per alcune poche settimane, puoi avere un impatto significativo sulla dinamica dei contagi", ha detto Fauci avvertendo che la situazione al momento "sembra estremamente difficile". Un quadro che, secondo l'esperto, deve indurre ad agire con "assoluta immediatezza", mettendo in campo un piano che si ponga obiettivi di breve, medio e lungo periodo. In attesa del decollo della campagna vaccinale "occorre prendersi cura immediata delle persone", ha detto Fauci auspicando la presenza di un piano che possa garantire le risposte più immediate, avere ossigeno e medicinali, anche facendo appello ad altri paesi. Servirà poi allestire in fretta strutture di ricovero per rispondere "alla disperata necessità di ospedalizzazione e attenzioni mediche" che Fauci dice di aver intuito dalle immagini viste in televisione. (segue) (Inn)