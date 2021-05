Covid: impennata casi in India, per Fauci necessarie "alcune settimane" di chiusura (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In prospettiva, entro un paio di settimane, sarà quindi necessario spingere sulla campagna vaccinale: avere un paese come l'India, con solo il due per cento di popolazione vaccinata, è una situazione molto preoccupante", ha sottolineato il ricercatore invitando Nuova Dehli a ricorrere al più ampio ventaglio di offerte vaccinali. "Penso che una delle cose che si sarebbe dovuta riconoscere, ha è che la vittoria (sul virus) è stata dichiarata un po' troppo prematuramente", ha concluso Fauci. La situazione nel paese asiatico è finita sotto osservazione a livello globale con l'emergere della variante locale del virus e i numeri che sembrano descrivere una situazione complicata. In un paese con 1,3 miliardi di persone, nelle ultime 24 ore sono stati registrati 401.993 nuovi contagi, per un totale di 19,1 milioni totali dall'inizio della pandemia. I morti nella sola giornata di venerdì hanno superato quota 3.500. Fa notizia infine l'incendio che ha colpito un ospedale per pazienti Covid nello stato occidentale del Guajarat, con la morte di almeno dodici persone. (Inn)