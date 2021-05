Primo maggio: D'Incà, governo ha investito in settori che creano lavoro, abbiamo fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il lavoro è "un diritto dal quale ne dipendono molti altri, è l’architrave sulla quale poggia la dignità della persona, il suo essere cittadino in una comunità". Lo scrive su Facebook il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà. Il governo ha "investito in tutti i settori che possono e devono creare lavoro, sviluppo, progresso sociale. Usciremo dalla pandemia e festeggeremo il prossimo primo maggio con uno spirito diverso. Nonostante tutto, abbiamo fiducia nel futuro e la forza di reagire", conclude. (Rin)