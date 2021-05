Primo maggio: Mattarella, concertone segno ripresa per spettacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il concerto del primo maggio è il segno della ripresa per il mondo dello spettacolo. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per la festa del lavoro, al Quirinale. "A celebrare il primo maggio ci sarà anche quest'anno il concertone, che pure dovrà rispettare modalità particolarmente austere – ha affermato il capo dello Stato -. Formulo un augurio ai sindacati che lo organizzano, agli artisti, ai giovani a cui è rivolto: vuole essere anche un segno di ripresa per la musica, lo spettacolo, la cultura, affinché siano nuovamente fruibili dal vivo e possano contribuire alla ripartenza".(Rin)