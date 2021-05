Primo maggio: Giacomoni (FI), 500 mila vaccini al dì vero regalo governo a lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emergenza sanitaria ed emergenza economica sono "due facce della stessa medaglia o due variabili della stessa equazione. La variazione del valore dell'una, produrrà la variazione del valore dell'altra. I segnali di ripresa sono evidenti, seppur in un contesto ancora in contrazione, e coincidono con l'accelerazione della campagna vaccinale. Con l'aumento dei vaccini non solo diminuiscono i decessi ma anche i disoccupati, aumentando il numero degli occupati, a testimonianza che le due variabili sono inversamente proporzionali. Su questo fattore dobbiamo insistere: il vaccino non è efficace solo contro il coronavirus, il vaccino è efficace anche contro tutte le conseguenze economiche e sociali della pandemia. Ecco perché oggi dico che i 500.000 vaccini al giorno sono un grande punto a nostro favore, ma soprattutto un grande punto di partenza. Il traguardo è ancora lontano, ma si inizia a intravedere all'orizzonte e, aumentando i vaccinati torneranno a salire anche gli occupati. I 500.000 vaccini al giorno sono il vero regalo che il governo può fare ai lavoratori per festeggiare il Primo maggio 2021. Dopo la pandemia scoppierà l'euforia". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Forza Italia, Sestino Giacomoni, membro del coordinamento di presidenza del partito azzurro. (Com)