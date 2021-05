Primo maggio: assessore Sanità Lazio, buona festa lavoratori a operatori servizio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon primo maggio a tutti i nostri operatori e operatrici del servizio sanitario regionale. Sono fortemente impegnati anche oggi in questa giornata di festa, la festa del lavoro, a una straordinaria campagna vaccinale". Lo ha detto in un video messaggio in occasione della festa dei lavoratori, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato. "Vediamo vicino l’obiettivo dei due milioni di somministrazioni e questo è un dato molto importante. Dobbiamo correre e dobbiamo correre più veloci delle varianti - ha aggiunto -. Volevo fare un ringraziamento sincero a tutte le nostre operatrici e operatori per lo sforzo straordinario. Non si sono mai fermati, non ci siamo mai fermati e non ci dobbiamo fermare. Dobbiamo sconfiggere questo virus, mettere in sicurezza il nostro paese, la nostra regione, i nostri cittadini. Questo è l’impegno che ci stiamo mettendo anche oggi in occasione del primo maggio. Buona festa del lavoro a tutti", ha concluso l'assessore. (Rer)