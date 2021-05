Milano: Borghetti a Mind, mattinata carica di speranza per ripartenza nostra Regione e Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"È stata una bella mattinata, carica di concreta speranza per la ripartenza della nostra Regione e del nostro Paese". Lo ha detto in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti (Pd) dopo aver partecipato alla cerimonia per la nuova toponomastica dell'area Mind. "È stato - ha aggiunto - come rivivere le emozioni del Primo Maggio di sei anni fa con l'avvio di Expo Milano 2015, ricco di significati che anche oggi riviviamo e rilanciamo con Mind, in un momento così difficile a causa della pandemia. Avere poi intitolato questo spazio a Rita Levi-Montalcini, ha il valore aggiunto di richiamare l'importanza del contributo delle donne alla ricerca, spesso ingiustamente dimenticato".