Primo maggio: assessore Personale Roma, pensiero a chi ha perso il lavoro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La pandemia ha ampliato disuguaglianze sociali che vanno immediatamente colmate, oggi il primo pensiero va innanzitutto a chi il lavoro lo ha perso, alle madri e ai padri che si interrogano sul futuro delle proprie famiglie". Così l'assessore al Personale di Roma Capitale, Antonio De Santis in un post sulla sua pagina Facebook. "Così come di fondamentale importanza è tenere la guardia alta rispetto alla tutela dei diritti e della dignità del lavoro - aggiunge -. Oggi è la seconda festa dei lavoratori che cade in periodo di pandemia, ma rispetto allo scorso anno, quando l'emergenza sanitaria travolgeva la nostra comunità e il mondo intero, e quando l'obiettivo di noi tutti era quello di affrontare le contingenze, adesso possiamo ricominciare a programmare il futuro. Un grande ringraziamento ed augurio va a chi attraverso il proprio lavoro ha offerto cure e servizi ai cittadini, nel settore pubblico e nel settore privato. In questa ottica non è tempo di divisioni, mai come in questo momento bisogna essere uniti. Buon primo maggio a tutti. Buon primo maggio a tutti i lavoratori di Roma Capitale", conclude De Santis.(Rer)