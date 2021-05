Primo maggio: Gasparri (FI), serve azione esemplare contro giganti della rete

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per celebrare degnamente la festa del lavoro bisogna tagliare le unghie ai giganti della rete che accumulano profitti, pagano tasse risibili dell’1 per cento, sfruttano il lavoro di confezionatori di pacchi e di fattorini in modo raccapricciante. Invece governi muti, antitrust in fuga, sindacati silenti. Amazon, Deliveroo e altri giganti della rete e del commercio elettronico, dell’alimentazione a domicilio prosperano impuniti. Un lavoratore, un pensionato, un artigiano, un commerciante, un professionista, un militare, un bagnino pagano tasse ingenti e subiscono torture fiscali e burocratiche. Quei giganti invece calpestano regole sociali e di mercato con la complicità di troppi. Distratti o venduti? Il primo maggio non si liquida con un concertino. Serve una azione esemplare contro i pescecani del nuovo millennio". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri membro del Consiglio di presidenza di Forza Italia.(Com)