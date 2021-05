Primo maggio: Toffanin (FI), agire subito per evitare dramma con sblocco licenziamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Festa del Lavoro quest'anno "assume un significato particolare. Il nostro Paese sta infatti pagando un prezzo altissimo, sia dal punto di vista umano con centinaia di migliaia di contagiati e di morti, sia dal punto di vista occupazionale. Al di là dei dati che riguardano la diminuzione del numero dei posti di lavoro scesi del 2,8 per cento, ci preoccupano particolarmente quelli che dovremo registrare al momento dello sblocco dei licenziamenti. Le previsioni sono drammatiche: si stima infatti una perdita di ben un milione di posti di lavoro. Per evitarlo è dovere delle istituzioni e della politica intervenire subito con misure adeguate e strutturali. La riforma degli ammortizzatori sociali, la sicurezza, il lavoro certo e regolare anche se con flessibilità, le garanzie e le tutele per i lavoratori dipendenti e autonomi e per le partite iva, l'attenzione al lavoro giovanile e al mondo femminile sono temi non più rinviabili. Bisogna poi puntare sulla formazione e sulla specializzazione per l’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro, unico modo per garantire la crescita del capitale umano e per permettere agli italiani di ricostruire il Paese orgogliosamente con le proprie mani. Mettiamo la persona al centro, come ci ha insegnato Marco Biagi. Solo così l'Italia potrà rialzarsi e ripartire più forte di prima". Lo ha dichiarato la senatrice Roberta Toffanin, responsabile del dipartimento Lavoro di Forza Italia, intervenendo all'iniziativa "L'Italia rinasce con il lavoro... Partecipazione & Cogestione" organizzata dalla Confederazione nazionale dei lavoratori. (Rin)